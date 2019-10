München (ots) -



- "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" erzielt 7,2 % MA

(14-49 Jahre) und 11,7 % MA (14-29 Jahre)

- "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" weiterhin mit starken

Quoten

- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,0 % Mit einem Road-Trip durch Neuseeland erzielte "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" um 21:15 Uhr 7,2 % MA (14-49 Jahre) und 11,7 % MA in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen bei RTLZWEI. Bis zu 1,17 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die Abenteuer von Konny und Manu, die mit ihrem Wohnmobil drei Wochen quer durch Neuseeland reisen. Bereits um 20:15 lieferte "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" 5,9 % MA (14-49 Jahre) und 12,2 % MA in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen.



Dabei überzeugte RTLZWEI auch am Vorabend: So erzielten die Soaps "Köln 50667" um 18:05 9,2 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen und zudem 19,3 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). "Berlin - Tag & Nacht" schlug ab 19:05 Uhr mit 9,1 % MA (14-49 Jahre) und 18,7 % MA zu Buche.



Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,0 %.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 14.10.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



Pressekontakt:



RTLZWEI

Programmkommunikation

Verena Köck

089 - 64185 0

Verena.Koeck@rtl2.de



Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4401872