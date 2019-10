Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für United Internet von 58,10 auf 51,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonas Blum reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Internetkonzern für 2019 bis 2021. Die Aktie biete auf dem derzeit niedrigen Kursniveau jedoch eine attraktive Investmentchance, begründete er seine Kaufempfehlung in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

