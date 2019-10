Die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien hat ein Verfahren gegen die beliebte App Coin Master eingeleitet. Dort waren zahlreiche Beschwerden eingegangen, nachdem Jan Böhmermann in seiner Sendung Neo Magazin Royale dazu aufgerufen hatte. Coin Master wird als Abenteuerspiel in den App-Stores gelistet, das von der USK ab 0 Jahren freigegeben ist, benutzt aber Spielmechaniken, die aus dem Automatenglückspiel entlehnt sind und potenziell süchtig machen können. Um die eigenen Spieldörfer zu bauen oder die Dörfer anderer Mitspieler angreifen zu können, müssen die Nutzer an einer Slotmaschine spielen, die stark an "einarmige Banditen" ...

