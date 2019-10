Führender Low-Code-Anbieter stellt Unternehmen effektive RPA-Optimierungen bereit, um maximale Geschäftsauswirkungen und -werte zu gewährleisten

FRANKFURT a. M., Oct. 15, 2019 können Organisationen ihre RPA-Investitionen bestmöglich ausschöpfen. Dazu gehört ein verbessertes Management, eine höhere Skalierbarkeit und ein schnellerer ROI. Gleichzeitig verbessert sich die Transparenz und Geschäftsprozesse lassen sich vereinfachen.



"Die effektive und effiziente Verwaltung der Digital Workforce ist entscheidend. Mit dem Appian Robotic Workforce Manager erfüllen wir diese spezifischen Anforderungen problemlos", erläutert Dave Marcus, VP Strategic Product Technology Alliances bei UiPath. "Dank unserer strategischen Partnerschaft mit Appian sind wir in der Lage, einen umfangreichen Überblick über unsere gesamte Workforce zu erhalten und können so unsere Performance maximieren."

Zu den Merkmalen der Lösung gehören:

Vollständige Transparenz und Kontrollmöglichkeiten der Digital Workforce - auf jedem Gerät verfügbar, Web oder Smartphone: Die Lösung bietet vorkonfigurierte Geschäftsberichte und Business Reports sowie Dashboards, um automatisierte RPA-Prozesse und Anwendungen nachzuverfolgen und zu managen. Automation Center of Excellence Leadership können diese Informationen den Verantwortlichen der RPA-Prozesse über Web- und mobile Schnittstellen zur Verfügung stellen.



Die Lösung bietet vorkonfigurierte Geschäftsberichte und Business Reports sowie Dashboards, um automatisierte RPA-Prozesse und Anwendungen nachzuverfolgen und zu managen. Automation Center of Excellence Leadership können diese Informationen den Verantwortlichen der RPA-Prozesse über Web- und mobile Schnittstellen zur Verfügung stellen. Automatisierung von Work Hand-Offs zwischen RPA-Prozessen und Mitarbeitern: Die Lösung bietet ein globales Case- und Exception-Management-Framework, das "Human-in-the-Loop"-Aufgaben automatisiert und manuelle Übergaben eliminiert. Dies verbessert die Rückverfolgbarkeit, Compliance und das gesamte SLA-Management in automatisierten Prozessen.



Die Lösung bietet ein globales Case- und Exception-Management-Framework, das "Human-in-the-Loop"-Aufgaben automatisiert und manuelle Übergaben eliminiert. Dies verbessert die Rückverfolgbarkeit, Compliance und das gesamte SLA-Management in automatisierten Prozessen. Automation Manager: Die Lösung ermöglicht es Verantwortlichen von Geschäftsprozesse, neue Automatisierungen anzufordern und den gesamten Lebenszyklus zu verwalten. Dies gibt dem Automation Center of Excellence (COE) die komplette Transparenz, Compliance und Kontrolle über alle unternehmensweiten RPA-Implementierungen. Gerade Unternehmen, die viele RPA-Prozesse aufbauen, müssen in der Lage sein, neue RPA-Prozesse und das laufende Management bestehender RPA-Prozesse zu verfolgen und zu priorisieren.



Die Lösung ermöglicht es Verantwortlichen von Geschäftsprozesse, neue Automatisierungen anzufordern und den gesamten Lebenszyklus zu verwalten. Dies gibt dem Automation Center of Excellence (COE) die komplette Transparenz, Compliance und Kontrolle über alle unternehmensweiten RPA-Implementierungen. Gerade Unternehmen, die viele RPA-Prozesse aufbauen, müssen in der Lage sein, neue RPA-Prozesse und das laufende Management bestehender RPA-Prozesse zu verfolgen und zu priorisieren. Assistierende Automation und Geschäftsplanung: Prozessverantwortliche können RPA-Prozesse bei Bedarf aufrufen oder sie zu einem späteren Zeitpunkt terminiert im Web oder auf mobilen Geräten ausführen lassen.

Appian hat ein No-Code-Integrations-Plugin für UiPath veröffentlicht, das zusätzliche Kosten und Entwicklungszeit einspart. Um den Wert im gesamten Unternehmen zu steigern, bietet UiPath außerdem eine Integration für Designer der UiPath-Umgebung "Appian Activity" an. Mit dieser Funktion können Anwender von UiPath per Drag & Drop eine nahtlose Verbindung zu Appian herstellen.

"Wir freuen uns, dass der Appian Robotic Workforce Manager für UiPath jetzt verfügbar ist", erklärt Prittam Bagani, Director of Product bei Appian. "Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, ihren Automatisierungsgrad zu erhöhen, indem sie personenbezogene Prozesse und RPA-Prozesse nahtlos miteinander verknüpft. Dies ermöglicht dem Automatisierungs-COE Transparenz, Compliance und Governance, die für die unternehmensweite Skalierung des Automatisierungsprozesses erforderlich sind. Gleichzeitig lassen sich alle Prozesse, unternehmensweit kontrollieren.

Appian nimmt als Sponsor an der UiPath Forward III Konferenz in Las Vegas, NV, vom 15. bis 16. Oktober 2019, teil. Sie finden uns an Stand #15B.

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Entwicklungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.appian.de .

Für Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tanja Schürmann

Head of Technology

+49