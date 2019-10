Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vossloh vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im dritten Quartal dürfte der Bahntechnikkonzern nur einen leichten Auftrieb bei den Auftragseingängen im Vergleich zum Vorjahr verspürt haben und ein kleines Umsatzplus im Kerngeschäft ausweisen, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen eines schlechteren Regionen- und Produktmixes dürften sich die Margen aber verschlechtert haben. Die Expertin senkte ihre Prognosen für 2019, das ein Übergangsjahr sei. Danach sollte sich die Margenqualität aber deutlich verbessern, weshalb sie ihre Annahmen für 2020 und 2021 anhob./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 05:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-10-15/14:58

ISIN: DE0007667107