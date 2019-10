In Zusammenarbeit mit der Interseroh Dienstleistungs GmbH, einem unabhängigen Recycling- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Köln, hat Innovia Films seine Hochbarrierefolie BOPP Propafilm Strata SL bewerten lassen. Ergebnis: Note "sehr gut" bewertet und das Logo "Made for Recycling".In Zusammenarbeit mit der Interseroh Dienstleistungs GmbH, einem unabhängigen Recycling- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Köln, hat Innovia Films seine Hochbarrierefolie BOPP Propafilm Strata SL bewerten lassen. Ergebnis: Note "sehr gut" bewertet und das Logo "Made for Recycling". Interseroh analysiert und bewertet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...