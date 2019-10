Liberty Global hat bereit erklärt, die Sunrise-Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 2,8 Mrd CHF zum Kauf von UPC mit bis zu 500 Mio CHF zu unterstützen.Zürich - Nach dem Einlenken von UPC-Besitzerin Liberty Global am Vortag in der Auseinandersetzung um den Kauf der grössten Schweizer Kabelnetzbetreiberin durch Sunrise rechnet Sunrise-Chef Olaf Swantee nicht mit weiteren Zugeständnissen von Liberty. "Wir haben in einer Woche die ausserordentliche Generalversammlung, auf der über die Finanzierung des 6,3 Milliarden-schweren Kaufs...

Den vollständigen Artikel lesen ...