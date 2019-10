IRW-PRESS: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem: Feier zur Unterzeichnung der Vereinbarung mit Rodan + Fields auf der Konferenz Cosmetic 360 in Paris

Vancouver, British Columbia - 15. Oktober 2019 - Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (US-OTC: SRBCF) (Sirona) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen der Unterzeichnung der Lizenz- und Liefervereinbarung für sein Produkt TFC-1067 mit Rodan + Fields, LLC (Rodan + Fields) eine offizielle Feier geplant ist. Rodan + Fields, die führende Hautpflegemarke in den Vereinigten Staaten Quelle: Euromonitor International Limited; Ausgabe Beauty and Personal Care 2019; Basis Einzelhandelspreis; alle Kanäle; Hautpflege beinhaltet Sets & Kits

, bereitet die Einbindung des neuartigen Wirkstoffs TFC-1067 in sein Produktangebot vor. Im Zuge umfangreicher Forschungsarbeiten hat sich TFC-1067 in der klinischen Praxis als sicher und wirksam in der Anwendung erwiesen. Das Präparat reduziert die Sichtbarkeit von dunklen Flecken und sorgt für einen helleren Hautton und ein gleichmäßigeres Hautbild.

Die Veranstaltung wird im US-Block der Konferenz Cosmetic 360 in Paris am 16. Oktober ab 12 Uhr Mittag abgehalten. Chief Scientific Officer Dr. Geraldine Deliencourt-Godefroy wird die Firma TFChem vorstellen. TFChem hat als französische Tochtergesellschaft von Sirona Biochem unter Einsatz einer plattformbasierten Technologie revolutionäre Hautpflegelösungen entwickelt. Dr. Deliencourt-Godefroy wird vor allem ihre innovative Behandlungsmethode gegen dunkle Flecken, TFC-1067, präsentieren und Einblicke in die Anti-Aging-Therapien der Zukunft gewähren.

Zu den Anwesenden zählen auch Mitglieder der Regierung, die im Zusammenhang mit dem Firmenwachstum von TFChem und der medialen Berichterstattung eine äußerst wertvolle Stütze waren.

Das Führungsteam von Rodan + Fields wird seinen Plan hinsichtlich der Einbindung von TFC-1067 in die Kollektion seiner lebensverändernden Hautpflegeprodukte darlegen.

Mitglieder des TFChem-Teams und der Muttergesellschaft Sirona Biochem stehen Ihnen während der gesamten Konferenz am Ausstellungsstand N1 zur Verfügung. Das Team wird auch weitere Analysedaten aus der bereits am 10. April 2019 angekündigten klinischen Studie vorlegen. Die Datenanalyse veranschaulicht den bereits gesicherten Nutzen von TFC-1067 für die KonsumentInnen in noch deutlicherer Weise. TFC-1067 hat das einzigartige Ziel einer statistisch signifikanten Verringerung des Melanin-Scores in dyschromer Haut im Vergleich zu normaler Haut erreicht.

Die meisten KonsumentInnen wünschen sich, dass beim Aufhellen der dunklen Flecken ein gleichmäßiger Übergang zur angrenzenden Haut erzielt wird. Dieses Ziel wurde mit TFC-1067 erreicht; beim Vergleichspräparat Hydrochinon 2 % war das nicht der Fall. Der Wert dieses Nutzens für die KonsumentInnen darf nicht unterschätzt werden. Die Datenanalyse zeigt außerdem eine Trendentwicklung auf, nach der die Fähigkeit von TFC-1067, Flecken mit der umgebenden Haut zu verblenden, im Laufe der Zeit - auch über die Studiendauer von 12 Wochen hinaus - weiter zunehmen könnte. Das Unternehmen erarbeitet zurzeit die Unterlagen für eine Veröffentlichung dieser Ergebnisse in einer Peer-geprüften wissenschaftlichen Fachzeitschrift.

Der wirtschaftliche Wert von TFC-1067 wurde durch die mit Rodan+ Fields unterzeichnete Vereinbarung bestätigt. Die Unternehmensführung von Sirona und das Forscherteam von TFChem sondieren Möglichkeiten für weitere Partnerschaften. Gleichzeitig wird nach Mitteln und Wegen geforscht, wie man den Wert des Produktes TFC-1067 für die KonsumentInnen noch besser veranschaulichen und optimieren kann. Weitere Details zu diesen Plänen werden nach Abschluss bekannt gegeben.

Über Rodan + Fields

Rodan + Fields wurde 2002 von den Dermatologinnen Dr. Katie Rodan und Dr. Kathy Fields, die ihre Facharztausbildung an der Stanford University absolvierten, mit der Mission gegründet, Verbrauchern zur besten Haut ihres Lebens zu verhelfen. Die Marke ist das Ergebnis der Überzeugung der Ärztinnen, dass Menschen mit gesunder Haut selbstbewusster sind. Rodan + Fields entstand im digitalen Zeitalter und wurde entwickelt, um Verbraucher über mobile und soziale Netzwerke direkt dort zu erreichen, wo sie leben und einkaufen. Rodan + Fields revolutioniert die Branche mit seinen Hautpflegeprodukten und seiner starken Gemeinschaft von unabhängigen Vertretern.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.rodanandfields.com.

Über TFChem

TFChem ist ein Experte auf dem Gebiet der Kohlenhydrat- und Fluorchemie. Das Unternehmen hat ein einzigartiges Know-how entwickelt, das diese beiden Fachbereiche miteinander kombiniert, um neue Therapiekandidaten auf Basis ursprünglicher Kohlenhydratimitationen zu entwickeln.

TFChem ist mittlerweile Branchenführer auf dem Gebiet der fluorierten Glykoside und ihres Einsatzes in neuen, potenteren und sichereren Therapien sowohl im Pharmabereich als auch bei der Hautpflege. TFChem hat als Antwort auf die schwerwiegenden Nachteile (Stabilität und Bioverfügbarkeit), die üblicherweise mit kohlenhydratbasierten Verbindungen einhergehen, eine einzigartige Lösung parat. So kann das gesamte therapeutische Potenzial bestmöglich ausgeschöpft und eine neue Technologie entwickelt werden.

TFChem wurde in Frankreich bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet und hat sowohl von der Europäischen Union als auch von der französischen Regierung diverse Förderzuwendungen erhalten.

Nähere Informationen finden Sie unter www.sironabiochem.com/about-tfchem/about-tfchem-2/ .

Über Sirona Biochem Corp.

Sirona Biochem ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sironas Tochterlabor TFChem hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung der Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, Meilensteingebühren (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Über Cosmetic 360

Cosmetic 360 ist eine auf Innovation ausgerichtete Handelsmesse für die Kosmetikbranche. Bei der Konferenz kommen Fachleute und Branchenvertreter aus allen Teilen der Welt zusammen. Bei der Konferenz werden alle Aspekte der Kosmetikbranche behandelt, einschließlich Rohstoffe, Formulierungen, Verpackungen, Tests und Analysen, Endprodukte und Vertrieb.Auf der diesjährigen Cosmetic 360 wird der Schwerpunkt auf die Vereinigten Staaten gelegt, die bekanntlich eine Führungsrolle im Schönheitssektor übernehmen. Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter www.cosmetic-360.com/en.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49123/News Release Signing Ceremony R+F Sirona FINAL_DE_PRCOM.001.jpeg

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

