Ein neuer Bericht bringt die Aktien der Wirecard AG (WKN: 747206) heute unter starken Verkaufsdruck - in der Spitze tauchen sie um -23,00% ab auf 107,80 Euro (wir hatten bereits berichtet). Dem neuen Bericht der Financial Times - sowie einer begleitenden Ausführung auf dem FT-Blog - zufolge sollen bei Geschäften des Wirecard-Konzerns in Dubai und Irland Machenschaften aufgedeckt worden sein, die fälschlicherweise zu einer Erhöhung von Umsatz und Gewinn führten.

Klar ist: Die heute veröffentlichten Dokumente schüren erneut Zweifel an der Buchhaltungspraxis von Wirecard. Dass die FT um den verantwortlichen Autor DanMcCrum im Rahmen des heute veröffentlichten Artikels ihre Vorwürfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...