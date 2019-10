Die Partner BYD und ADL haben 22 weitere Elektrobusse an den Betreiber Go-Ahead in London geliefert. Die Solobusse des Typs Enviro200EV sind jetzt auf der Linie 214 im Einsatz. Damit haben BYD und ADL bislang 98 Elektrobusse an Go-Ahead London geliefert. Das sind fast die Hälfte der insgesamt über 200 E-Busse, die von den Partnern an Betreiber in ganz Großbritannien ausgeliefert wurden. Allen voran ...

