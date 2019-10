Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Volvo B vor Zahlen von 127 auf 126 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das dritte Quartal dürfte für die Autobauer und -zulieferer ruhiger verlaufen sein als die beiden ersten Quartale, schrieb Analyst Kai Müller in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit dem Brexit und den internationalen Handelskonflikten gebe es aber weiter Risiken angesichts der jüngsten Rally der Branchentitel. Die Titel einiger Hersteller wie etwa die seines Favoriten VW schienen zunehmend werthaltig. Vor allem für die Zulieferer bleibt Müller aber vorsichtig, und auf die Nutzfahrzeughersteller wie Traton und Volvo könnten ebenfalls schwierige Zeiten zukommen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-10-15/15:53

ISIN: SE0000115446