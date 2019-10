Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute Nordex. Der Windkraftanlagenbauer hat die Aufträge für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Die Zahlen kommen am Markt sehr gut an, die Aktie legt kräftig zu. Bei den Verkäufen steht Wirecard im Fokus. Es gibt einen neuen Artikel von der Financial Times und damit neue Vorwürfe. Die Aktie rauscht förmlich in die Tiefe.