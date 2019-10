Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und in den ersten drei Quartalen DGAP-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Immobilien Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und in den ersten drei Quartalen 15.10.2019 / 16:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergebnisse der Herbst-Auktionen und in den ersten drei Quartalen Auf den Herbstauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 387 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 25,2 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft. Knapp 84 % der angebotenen Objekte fanden neue Eigentümer. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben sich die Umsätze bei den Gesellschaften unserer Gruppe unterschiedlich entwickelt. Die Sächsische Grundstücksauktionen AG und die Plettner & Brecht Immobilien GmbH konnte den Objektumsatz deutlich steigern, während die anderen Gesellschaften teils erhebliche Rückgänge verzeichnen mussten. Deutsche Grundstücksauktionen AG September 2019 EUR 5.601.710 Sächsische Grundstücksauktionen AG August 2019 EUR 5.257.920 Norddeutsche Grundstücksauktionen AG Aug./Sept. 2019 EUR 3.641.000 Plettner & Brecht Immobilien GmbH September 2019 EUR 7.773.350 Westdeutsche Grundstücksauktionen AG September 2019 EUR 2.360.100 Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Juli - Sept. 2019 EUR 546.943 Gesamt: Immobilien für EUR 25.181.023 Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochtergesellschaften haben somit in den ersten drei Quartalen 2019 auf den Auktionen und im Maklerbereich insgesamt 1.177 Immobilien für rd. EUR 78,5 Mio. (Vorjahr 1.218 Objekte für EUR 93,2 Mio.) verkauft. Die Objektumsätze liegen damit rd. 15,8 % unter dem Vorjahresniveau. Die bereinigten Netto-Courtageeinnahmen lagen bei EUR 7,8 Mio. das sind rd. 16,5 % weniger als im Vorjahr. Zwei wesentliche Umstände führten zu diesem Umsatzrückgang. Zum einen verliefen die Herbstauktionen schwächer als erwartet und bilden damit unter Umständen bereits eine Änderung der Marktgegebenheiten ab, zum anderen konnte bisher nur ein Teil der erwarteten Umsätze im Maklerbereich realisiert werden. Weitere namhafte Objektverkäufe im Maklerbereich verschieben sich voraussichtlich in das vierte Quartal. Insgesamt wurden 84,3 % aller in den ersten 9 Monaten 2019 aufgerufenen Objekte verkauft. Die Einlieferungen für die Winterauktionen entwickeln sich derzeit sehr gut. Wir gehen davon aus, dass sich die Umsätze im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal wieder verbessern werden. Das Objektumsatzziel für dieses Jahr von EUR 109 Mio. scheint trotz des schwächeren dritten Quartals erreichbar zu sein, vorausgesetzt die avisierten Umsätze im Maklerbereich lassen sich realisieren. Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400): Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen ( SGA), Westdeutschen ( WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG ( NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH ( P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH ( DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de 15.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-88468-80 Fax: +49-30-88468-888 E-Mail: spowels@dga-ag.de Internet: www.dga-ag.de ISIN: DE0005533400 WKN: 553340 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 890517 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 890517 15.10.2019 ISIN DE0005533400 AXC0197 2019-10-15/16:22