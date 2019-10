Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat die Einstufung für Wirecard angesichts wieder aufgewärmter Vorwürfe hinsichtlich der Geschäftspraktiken auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Er halte sich an das Testat der Wirtschaftsprüfer, die die schon früher erhobenen Vorwüfe im Rahmen einer Sonderprüfung widerlegt hätten, schrieb Analyst Mirko Maier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit erfreulichen Drittquartalszahlen des Zahlungsabwicklers und bleibt bei seiner Kaufempfehlung./tih/la

