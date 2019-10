Boston (ots/PRNewswire) - Weitere Ankündigungen von Lizenzgebern und Lizenznehmern erfolgen in Kürze



HEVC Advance, ein unabhängiger Lizenzverwalter, hat heute bekannt gegeben, dass JVCKenwood Corp., NEC Corp., Intellectual Discovery Co. Ltd. und Korean Patent Investment Corporation Lizenzgeber im Patentpool-Lizenzprogramm HEVC Advance HEVC/H.265 werden. Mit diesen Hinzunahmen sind sämtliche wesentlichen Patente von JVCKenwood, NEC, Intellectual Discovery und Korean Patent Investment Corporation bezüglich des Standards HEVC/H.265 in die "HEVC Advance"-Lizenz integriert.



"Wir sind höchst erfreut darüber, dass JVCKenwood, NEC, Intellectual Discovery und Korean Patent Investment Corporation sich für HEVC Advance entschieden haben, um ihre wertvollen, wesentlichen HEVC/H.265-Patente zu lizenzieren", sagte Peter Moller, der CEO von HEVC Advance. "Wir schätzen, dass das Patentportfolio von HEVC Advance mit diesen zusätzlichen Lizenzgebern sowie weiteren, die wir in Kürze bekannt geben werden, Ende des Jahres 2019 die Zahl von 10.000 Patenten übersteigen wird. Dies ist ein weiterer großer Schritt hin zu unserem Ziel, die effiziente Lizenzierung von HEVC-Technologie zu fördern, damit allen Verbrauchern die Vorzüge der HEVC/H.265-Technologie verfügbar sind."



HEVC Advance möchte derzeitige und potentielle "HEVC Advance"-Lizenzgeber ferner an die höheren vergebenen Punktanteile für Patente erinnern (für die Dauer des "HEVC Advance"-Programms), die für Patentansprüche gelten, die bis zum 1. Januar 2020 in der Patentliste von HEVC Advance enthalten sind. Die erhöhte Vergabe ist für alle derzeitigen und potentiellen "HEVC Advance"-Lizenzgeber verfügbar. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte unter licensing@hevcadvance.com an HEVC Advance.



