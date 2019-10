Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - TMP Worldwide, ein weltweiter Marktführer für Technologien zur Talentgewinnung, meldet mit der Übernahme von Carve seine vierte Akquisition für dieses Jahr. Carve, ein in London ansässiges Social Media-Unternehmen, verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Konzipierung sozialer Strategien, die seinen Kunden im Marketingbereich eindeutig marktführende Positionen verschaffen. Das Unternehmen ist bei einer Vielzahl hochkarätiger Kunden dafür bekannt, zukunftsorientierte soziale Exzellenz zu leisten.



Die Produkt-Suite von Carve umschließt ein Dashboard für soziale Analytik, um Kunden zu helfen, Trends zu identifizieren, Entscheidungen zu stützen und den ROI zu fördern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Programm für Kundenführerschaft, das die nötigen Instrumente, Verständnis und Zuversicht vermittelt, um in sozialen Medien sinnvolle Beziehungen aufzubauen. Die Lösungen von Carve sind eine hervorragende Ergänzung von TalentBrew, die Rekrutierungsmarketingplattform von TMP, welche die Erfahrung der Kandidaten vorhersagt, personalisiert und beeinflusst, sodass Unternehmen die richtigen Talente gewinnen und binden können.



"Carves soziale Fähigkeiten verbessern unsere bestehende Technologie und unterstützen unsere Vision ganzheitlicher Lösungen für die Talentgewinnung, die umfassende Datensätze nutzen, um Geschäftsprobleme zu lösen", so Michelle Abbey, Präsidentin und CEO von TMP Worldwide. "Diese Übernahme stärkt unsere Fähigkeit, ausgereifte soziale Strategien zu entwerfen und anzuwenden, wobei wir die bewährten Lösungen von Carve einsetzen, um Kunden im heutigen Kampf um Talente einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das Live-Social-Dashboard von Carve bietet Echtzeit-Überwachung und -Metriken, wodurch die Effektivität von Kampagnen kontinuierlich verfeinert werden kann. Es ist eine End-to-End-Lösung für die Realisierung von Kundenerfolg."



Paul Harrison, CEO von Carve, fügte hinzu: "Durch die Übernahme kann Carve vom globalen Netzwerk und den lokalen Marktkenntnissen von TMP Worldwide in ganz Nordamerika, Südamerika, Asien und Europa profitieren. Dadurch gewinnen wir an Dimension und Reichweite, um unsere Mission zu verstärken, weltweit marktführenden Organisationen zu helfen, soziale Medien zu nutzen, sodass diese sinnvolle Beziehungen mit Kandidaten, Kunden, Influencern und Wirtschaftsakteuren aufbauen können."



Das Unternehmen wird weiterhin als Carve unter der Leitung seines aktuellen Chief Executive Paul Harrison tätig sein, dem sich Darren Harris als Managing Director von Carve anschließt.



TMP Worldwide ist ein Portfolio-Unternehmen von Gemspring Capital, eine in Westport, Connecticut (USA) ansässige Private-Equity-Gesellschaft.



Informationen zu TMP Worldwide



TMP Worldwide ist ein globaler Marktführer für Technologien zur Talentgewinnung. Unser Unternehmen ist bemüht, neue Ansätze zu finden, wie man Software, Strategie und kreatives Denken vereint, um Talente zu beschaffen und die Arbeitgebermarke unserer Kunden über alle Verbindungspunkte hinweg aufzubauen. Vom Gesundheitswesen über Verwaltung bis hin zu Einzelhandel und Technologie sowie allen weiteren Märkten revolutionieren wir die Art und Weise, wie Unternehmen und Kandidaten sich vernetzen.



Informationen zu Gemspring Capital



Gemspring Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit 355 Millionen USD verwaltetem Eigenkapital. Die Gesellschaft, mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und Kanada, fokussiert sich auf kontrollierende Investitionen in bzw. strukturierte Eigenkapitalbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen. Gemspring baut Partnerschaften mit talentierten Managementteams auf und verfolgt einen praxisorientierten Ansatz, um den Umsatz zu steigern und Mehrwert zu schöpfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemspring.com.



