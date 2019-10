Mastercard wird seinen Payment-Dienst Masterpass ab Anfang November nicht mehr in Deutschland anbieten. Damit ist der Online-Payment-Dienst zumindest in Deutschland offiziell gescheitert. Mastercard wird den Payment-Dienst Masterpass nicht mehr länger in Deutschland anbieten. Das teilt das Unternehmen auf seiner Website mit. Alle bestehenden Profile deutscher Nutzer werden zwischen dem 4. und 7. November 2019 gelöscht. In anderen Märkten soll der Dienst aber weiter angeboten werden. Wer weiterhin in ausländischen Shops mit Masterpass bezahlen möchte, muss sich laut Mastercard in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...