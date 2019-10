Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, NYSE: GS) wird eine Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 30. Dezember 2019 (Record date: 2. Dezember 2019). Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 5,00 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,50 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 200,23 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...