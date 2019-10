SW Umwelttechnik fürht eine Kapitalerhöhung durch. Es sollen bis zu 65.999 Stück neue Aktien - dies entspricht rund 10% des derzeitigen Grundkapitals - im Wege einer Barkapitalerhöhung ausggeeben werden. Die Kapitalerhöhung soll aus dem genehmigten Kapital erfolgen und ein öffentliches Bezugsangebot an bestehende Aktionäre in Österreich sowie eine allfällige Privatplatzierung nicht im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneter Aktien an ausgewählte Investoren umfassen, teilt das Unternehmen mit. Der Gesamtgegenwert der auszugebenden Aktien soll unter einer Schwelle von 2 Millionen Euro liegen.

