Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung des Kärntner Betonfertigteilherstellers SW Umwelttechnik beläuft sich auf 66.000 neue Aktien zum Bezugs- und Angebotspreis von 24,70 Euro je Aktie. Das Grundkapital der Gesellschaft steigt von Nominale 4,8 Mio. Euro eingeteilt in 659.999 Aktien auf rund 5,3 Mio. Euro eingeteilt in 725.999 Aktien, teilte SW Umwelttechnik am Freitagnachmittag mit.(Schluss) ...

