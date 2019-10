Amazon.com liefert jetzt auch Prime-Artikel mit einem Preis unter einem Euro versandkostenfrei. Was harmlos klingt, ist in Wirklichkeit ein riesiger Schritt für Amazon. Amazon hat in den USA nahezu alle Barrieren vor dem kostenfreien Versand entfernt, ab sofort sind auch Artikel mit einem Preis unter einem Euro für Prime-Kunden einzeln bestellbar. Das ist ein extremer Schritt, denn Artikel mit einem sehr niedrigen Preis sind im Onlinehandel einzeln schwer zu verkaufen, zumindest, wenn man Geld damit verdienen will. Wenn ein Artikel für einen Euro verkauft wird...

Den vollständigen Artikel lesen ...