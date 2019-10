Die Aktie von Aixtron SE (WKN: A0WMPJ) gehört 2019 nicht unbedingt zu den größten Anlegerlieblingen. Gestern profitierten die TecDAX-gelisteten Papiere des Aachener Spezialmaschinenbauers mit einem Tagesgewinn von +4,44% von der Nachricht, dass Samsung künftig stark auf OLED-Fernseher setzen will. So berichtet "The Korea Herald", dass Samsungs Displaysparte in den nächsten fünf Jahren 10,9 Milliarden Dollar in OLED-TVs investieren will.

Gut informierte Anleger wissen: Aixtron verstärkt aktuell seine Bemühungen im OLED-Bereich. Im Zwischenbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...