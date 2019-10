Stockholm (www.anleihencheck.de) - Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, kommentiert im Folgenden die Geldpolitik der Bank of Korea:Die Bank of Korea (BoK) dürfte diese Woche den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent senken. Zudem sei eine Kürzung um weitere 10 Basispunkte in den nächsten Monaten wahrscheinlich. Bei einer Inflationsrate von -0,4 Prozent sei es bemerkenswert wie optimistisch der Markt sei - trotz Wachstumsschwächen (z.B. im Mikrochipsektor), einem Handelsstreit mit Japan und eines vermutlich schwachen Wachstums in China in den nächsten zwei Quartalen. Die Chancen stünden deshalb gut, dass die BoK weitere Lockerungen beschließe, was die Zinsstrukturkurve steiler machen und dem südkoreanischen Aktienindex KOSPI helfen dürfte. Generell unterschätze der Markt nach wie vor die Tiefe der wirtschaftlichen Verlangsamung in China und werde wahrscheinlich überrascht sein, wie stark die Zentralbanken der Region einen expansiven Kurs verfolgen würden, zumal die Inflation es zulasse. ...

