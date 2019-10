Bern (ots) - Der Bundesrat schlägt im Bereich der psychologischen Psychotherapie einen Systemwechsel vor. curafutura begrüsst im Grundsatz die Abkehr vom Delegationsmodell hin zu einem Anordnungsmodell. curafutura verlangt aber Nachbesserungen, um einer unkontrollierten Mengenausweitung entgegenzuwirken und eine gute Behandlungsqualität zu gewährleisten.



Seit 2013 sind die Anforderungen an die Psychologinnen und Psychologen bezüglich Aus- und Weiterbildung sowie Berufsausübung gesetzlich geregelt. Damit erübrigt sich auch das vom Gesetzgeber als Übergangslösung vorgesehene Delegationsmodell, in welchem Psychologinnen und Psychologen lediglich unter Anstellung und Aufsicht eines Psychiaters Psychotherapie durchführen dürfen. Geht es nach dem Bundesrat, dann sollen zu Psychotherapeuten weitergebildete Psychologen künftig ihre Leistungen selbständig im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abrechnen können. curafutura unterstützt grundsätzlich den für die psychologische Psychotherapie vorgesehenen Wechsel vom Delegations- zum Anordnungsmodell, verlangt aber diverse Massnahmen, welche die Behandlungsqualität sicherstellen und einer Mengenausweitung entgegenwirken.



Unter folgenden Auflagen stellt sich curafutura hinter diesen Systemwechsel:



- curafutura verlangt eine umfassendere praxisbezogene

Erfahrungsgrundlage, als dies im vorliegenden

Verordnungsvorschlag verlangt wird. curafutura fordert eine

nachgewiesene zweijährige postgraduale Berufserfahrung in einer

psychotherapeutisch-psychiatrischen Einrichtung eines Spitals

oder einer vergleichbaren privaten oder öffentlichen Institution

unter der Leitung einer Fachärztin oder eines Facharztes

für Psychiatrie und Psychotherapie. Der Verordnungsentwurf

verlangt lediglich ein Jahr postgraduale klinische Erfahrung. - Der Verordnungsentwurf fasst den Kreis derer, welche anordnen

dürfen, zu weit. Angeordnet werden darf psychologische

Psychotherapie ausschliesslich durch Fachärzte der

Psychotherapie oder Psychiatrie bzw. Fachärzte mit einem

Fähigkeitsausweis der Schweizerischen Akademie für

Psychosomatische und Psychosoziale Medizin. Eine Ausnahme bilden

Krisen- oder Kurzinterventionen. Hier sollen auch Ärztinnen und

Ärzte der Grundversorgung ohne entsprechenden Fähigkeitsausweis

einmalig eine psychologische Psychotherapie im Umfang von

maximal zehn Sitzungen anordnen dürfen. Diese beschränkte

Ausdehnung auf die erweiterte Grundversorgung birgt aber die

Gefahr einer Mengenausweitung. Deshalb ist es zwingend

notwendig, dass ein begleitendes Monitoring implementiert wird

(mit der Möglichkeit von Korrekturen auch im Anordnungsschema). - curafutura verlangt, dass pro Behandlungsserie maximal 10 und

nicht 15 Sitzungen angeordnet werden dürfen. Nach drei

Serien ist dem Vertrauensarzt des Krankenversicherers ein

ärztlicher Bericht des verordnenden Arztes vorzulegen. - Zur Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen

Versorgungssystems muss die vorgesehene Einstiegs-, Verlaufs-

und Erfolgsdiagnostik unverzichtbarer Bestandteil jeder

Die detaillierte Stellungnahme: http://ots.ch/vOE48u



