TALLAHASSEE, Fla., Oct. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Condé Nast Traveler hat die Resultate seiner jährlichen Readers' Choice Awards bekanntgegeben, und zwei Luxus-Resort-Objekte von Royalton, Royalton Punta Cana Resort & Spa und Royalton Hicacos Resort & Spa, rangieren unter den besten 50 Resorts in der Karibik.



Die Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards sind die langjährigste und angesehenste Auszeichnung für Exzellenz in der Reisebranche. Sie basieren ausschließlich auf Feedback von Reisenden und Gästekommentaren zu dem Engagement jedes Resorts für hervorragenden Kundenservice.

"Dies ist eine bedeutende Auszeichnung, da sie direkt widerspiegelt, wie unsere Gäste wirklich über uns denken", sagte Jordi Pelfort, President, Blue Diamond Hotels & Resorts. "Wir teilen diese Ehre mit allen Mitarbeitern von Royalton Hicacos und Royalton Punta Cana, während wir darauf abzielen, unsere Führungsposition im Luxus-All-Inclusive-Markt zu behaupten."

Das einzige kubanische Resort, das diese angesehene Auszeichnung erhalten hat, Royalton Hicacos (https://www.royaltonresorts.com/royalton-hicacos), bietet Gästen ein authentisches Urlaubserlebnis am Meer in einer bildschönen Umgebung mit atemberaubenden Sandstränden, Häusern mit reetgedeckten Dächern und Brücken, Springbrunnen und hochgewachsenen Pflanzen auf dem Anwesen. Dieses luxuriöse Anwesen nur für Erwachsene hebt sich von anderen Varadero-Resorts durch seine All-inclusive-Anlagen ab, die ein perfektes Ambiente für die Erholung schaffen.

Das an den weißen Sandstränden des berühmten Bavaro Beach gelegene Royalton Punta Cana (https://www.royaltonresorts.com/royalton-punta-cana) ist ein All-inclusive-Paradies, perfekt für Familien, Gruppen und Urlauber jeden Alters. Dieses anspruchsvolle Resort bietet seinen Gästen All-In Luxury, einschließlich All-In Connectivity (Internetanschluss), das exklusive Designer-Bett DreamBed, unbegrenzte À-la-carte-Mahlzeiten ohne Reservierungspflicht, internationalen und ausgewählten Premium-Bar-Service, Concierge-Service rund um die Uhr und Zugang zu einem der größten resorteigenen Wasserparks in der Karibik.

Über Royalton Luxury Resorts

Die preisgekrönten Royalton Luxury Resorts verkörpern moderne Eleganz und bieten All-In Luxury-Urlaub an einigen der beliebtesten tropischen Reisezielen der Welt, darunter Antigua, Jamaika, die Dominikanische Republik, Saint Lucia, Mexiko und Kuba. Mit einer Reihe von Inklusivleistungen auf höchstem internationalen Niveau, darunter das hochwertige, handgefertigte DreamBed, unbegrenzte luxuriöse Speiseangebote in Restaurants ohne Reservierungspflicht, eine Sports Event Guarantee und vieles mehr. Viele der Resorts richten sich gleichermaßen an Familien und Paare, mit branchenführenden beaufsichtigten Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, die ohne zusätzliche Kosten angeboten werden, kombiniert mit familienfreundlichen Unterkunfts- und Speisemöglichkeiten. Royalton Luxury Resorts wird sein Angebot an anspruchsvollen und eleganten Urlaubserlebnissen mit der Hinzufügung von Royalton Grenada erweitern, das Anfang 2020 eröffnen wird.

