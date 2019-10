Las Vegas (ots/PRNewswire) - Airspan Networks freut sich, mit dem A5x, einem mit Steckverbindungsmöglichkeiten vorkonfigurierten 2x2 Access Point, das neueste Mimosa-Produkt vorstellen zu können. Der diskrete Access Point kann mit schlankem Design und wettbewerbsfähigem Preis Einstiegsbarrieren ohne Kompromisse bei der Perfomance überwinden.



Mit einer Access Point-Kapazität von bis zu 700 Mbit/s (IP) liefert der A5x die Geschwindigkeiten, die Verbraucher und Geschäftskunden benötigen, aber zu einem Bruchteil der Kosten. Das Produkt wurde nach höchsten Standards entwickelt, ist IP67-konform und zeichnet sich mit seinen erweiterten Frequenzfähigkeiten von 4,9 - 6,4GHz (wo zulässig) durch Performance selbst in störanfälligen Umfeldern aus.



"Das Mimosa-Team hat eine lange Tradition in der Entwicklung hochwertiger Produkte, die sich langfristig bewähren, und der A5x unter der Marke Airspan reiht sich hier nahtlos ein", erklärt Eric Stonestrom, CEO von Airspan. "Mit seinem beeindruckenden Design, seiner beeindruckenden Leistung und seinem sogar noch mehr beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis wird dieses Produkt eine großartige Alternative für unsere Kunden sein, die die Kosten pro Subscriber senken müssen, ohne die Durchsatzleistung zu beeinträchtigen".



Der A5x ist eine Lösung, die sich hervorragend für Masten und Türme mit Short- bis Long-Range- und Point-to-Multipoint-Anwendungen eignet. Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: mimosa.co/products/A5x/ (https://mimosa.co/products/A5x/)



Informationen zu Airspan Networks Inc.:



Airspan ist ein mehrfach preisgekrönter Anbieter von 4G- und 5G-Netzverdichtungslösungen, der mit seinem umfangreichen Produktportfolio an kompakten Femto-, Pico-, Micro- und Macro-Basisstationen für den Innen- und Außenbereich über ein perfektes Toolkit zur Ausschöpfung des vollen Potenzials von Technologien wie mmWave, Sub 6GHz, Massive MIMO und offene V-RAN-Architekturen und ein branchenführendes Lösungsportfolio für Fixed Wireless-Zugang und Backhaul für PTP- und PTMP-Anwendungen verfügt.



Oak Investment Partners hält eine Mehrheitsbeteiligung an Airspan. Airspan unterliegt nicht den Berichtspflichten des US-amerikanischen Börsengesetzes (Securities Exchange Act) von 1934 und reicht daher keine Meldungen, Geschäftsberichte, Stimmrechtsvollmachten, Informationsblätter oder andere Informationen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) ein. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter www.airspan.com/fls (http://www.airspan.com/fls).



Ansprechpartner für Pressenanfragen:

Damiano Coletti

+1-561-893-8670

mediarelations@airspan.com Video - https://youtu.be/vpMuBaVNVlM



