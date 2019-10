Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag deutlich unter Verkaufsdruck geraten. Spekulationen auf eine schnelle Einigung zu einem Abkommen für den Austritt Großbritanniens aus der EU sorgten am Nachmittag für mehr Risikofreude an den Finanzmärkten und belasteten vergleichsweise sichere Bundesanleihen.

Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,35 Prozent auf 171,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,42 Prozent. Auch an den meisten anderen Rentenmärkten im Euroraum legten die Renditen zu.

Deutliche Kursverluste gab es auch bei britischen Staatsanleihen. Die Papiere gelten am Markt ebenfalls als vergleichsweise sicher und wurden daher von der gestiegenen Risikofreude der Anleger belastet.

Bei den Verhandlungen zu einem Brexit-Abkommen stehen EU und Großbritannien nach Informationen von Insidern kurz vor einer Einigung. Beide Verhandlungsparteien stünden unmittelbar vor einer Übereinkunft zu einem Textentwurf, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich auf zwei namentlich nicht genannte Quellen, die mit dem Stand der Verhandlungen vertraut seien. Nach Einschätzung der Insider sei die Einigung auf einen Textentwurf am Mittwoch möglich, hieß es weiter.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland konnten die Bundesanleihen zuletzt nicht mehr stützen. Finanzmarktexperten hatten die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft nochmals deutlich schlechter eingeschätzt. Generell haben sich die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) nach einer Umfrage unter Finanzprofis weiter eingetrübt./jkr/he

ISIN DE0009652644

