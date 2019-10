Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta023/15.10.2019/17:25) - Pflichtangebot an die Aktionäre der All for One Group AG - Nucleus Beteiligungs GmbH gibt Angebotspreis mit EUR 41,59 je All for One-Aktie bekannt



Wien, 15. Oktober 2019 - Die Nucleus Beteiligungs GmbH (die "Bieterin") hat am 7. Oktober 2019 die Kontrolle über die All for One Group AG, Filderstadt gemäß §§ 35 Abs. 1 in Verbindung mit 29 Abs. 2, 30 Abs. 2 WpÜG erlangt und angekündigt, den Aktionären der All for One Group AG ein Pflichtangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der All for One Group AG (die "All for One-Aktien") zu unterbreiten. Die Bieterin hat in der Veröffentlichung vom 7. Oktober 2019 angekündigt, den Aktionären der All for One Group AG anzubieten, ihre All for One-Aktien gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe des gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der All for One-Aktien während der letzten drei Monate vor dem Tag der Kontrollerlangung am 7. Oktober 2019, zu erwerben. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Bieterin heute mitgeteilt, dass der gültige Dreimonats-Durchschnittskurs gemäß § 5 Abs. 1 der WpÜG-Angebotsverordnung EUR 41,59 je All for One-Aktie beträgt. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Angebotsunterlage wird die Bieterin den Aktionären der All for One Group AG deshalb im Rahmen des Pflichtangebots eine Barzahlung von EUR 41,59 je All for One-Aktie anbieten. Im Übrigen wird das Pflichtangebot zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen durchgeführt werden.



Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der All for One Group AG. Ein Angebot zum Erwerb der All for One-Aktien erfolgt ausschließlich auf Grundlage der Angebotsunterlage und wird sich ausschließlich nach deren Bestimmungen und Bedingungen richten. Nach Gestattung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird die Bieterin die Angebotsunterlage unverzüglich veröffentlichen. Die Bestimmungen und Bedingungen in der Angebotsunterlage können von den allge-meinen Informationen, die in dieser Veröffentlichung beschrieben sind, abweichen. Investoren und In-habern von Aktien der All for One Group AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Pflichtangebot stehenden Unterlagen zu lesen und einge-hend zu prüfen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden, und gegebenenfalls unabhängigen fachkundigen Rat zur Beurteilung des Inhalts der Angebots-unterlage einzuholen.



Wien, den 15. Oktober 2019



Nucleus Beteiligungs GmbH



