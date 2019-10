Eine übermäßige Überraschung sind die vorläufigen Neun-Monats-Zahlen von UniDevice eigentlich gar nicht. Und doch reagierten die Investoren überaus positiv auf den Umsatzzuwachs von 18,5 Prozent auf 262 Mio. Euro sowie den deutlichen Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,27 auf 2,95 Mio. Euro. Immerhin ging es mit dem Aktienkurs um rund neun […] The post Aktuell zu Ihren Aktien: UniDevice, Akasol, Softing appeared first on Boersengefluester.

