Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ado Properties von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Markus Scheufler überarbeitete laut einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Modell für die Immobiliengesellschaft und berücksichtigte den Verkauf von knapp 6000 Wohnungen in Berlin sowie eine sinkende Nettoverschuldung, da er kurzfristig nicht von weiteren Zukäufen ausgeht. Das kurzfristige regulatorische Risiko durch den Mietendeckel dürfte weitgehend durch die stabile Nachfrage und die Wohnungsknappheit ausgeglichen werden./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 05:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2019-10-15/18:02

ISIN: LU1250154413