PALO ALTO (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug-Produzent Tesla weitet sein Geschäft mit der Powerwall auf Japan aus und startet neben dem Vertrieb nun auch mit Installationen im Land der aufgehenden Sonne. Tesla Inc. will mit Installationen von Powerwall Heimbatteriespeichern in Japan im...

Den vollständigen Artikel lesen ...