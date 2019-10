Houston (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) kündigte an, dass das Unternehmen seine marktführende Ölfeldtechnik für das Richtbohren, Managed Pressure Drilling (MPD), die Single-Trip-Komplettierung, Produktionsoptimierung und automatisierte Verbindungsintegrität auf der Fachmesse und Konferenz für Öl und Gas KOGS 2019 in Kuwait vorstellen wird, die vom 13. bis 16. Oktober 2019 auf dem Messegelände Kuwait International Fair (KIF) in Mishref stattfinden wird.



Am Mittwoch, dem 16. Oktober hält Weatherford von 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr einen Vortrag zum Thema "Entwicklung von Kapazitäten für die neue Energiewirtschaft". Das Programm befasst sich mit dem aktuellen Zustand des Ölfeldbetriebs und liefert klare Beweise, warum die Zukunft der Industrie auf der Implementierung von Automatisierung und digitaler Transformation beruht.



Auf der Messe können Besucher an Stand 6232 von Weatherford funktionierende Modelle des branchenführenden Drehsteuersystems Magnus sowie der disruptivsten Rohreinführungstechnik sehen: Vero automatisierte Verbindungsintegrität. Es finden kontinuierlich Präsentationen am Stand zu den herausragenden Bohr-, Bohrlochkonstruktions-, Komplettierungs- und Produktionstechniken des Unternehmens statt:



- Vero automatisierte Verbindungsintegrität ersetzt menschliches

Urteilsvermögen durch künstliche Intelligenz,

- TR1P Single-Trip-Komplettierungssystem setzt neue Maßstäbe für

Tiefwasserbohrungen,

- ForeSite Produktionsoptimierungs-Plattform bringt Production

4.0-Kapazitäten auf das Ölfeld,

- Magnus Drehsteuerystem bietet präzise

Hochleistungs-Richtungssteuerung und

- Victus intelligentes MPD bietet unerreichte Sicherheit und

Kosteneinsparungen durch eine End-to-End-MPD-Lösung. Einen Überblick über das gesamte Produktangebot auf der KOGS 2019 Fachmesse und Konferenz für Öl und Gas in Kuwait finden Sie auf der offiziellen Messe-Website unter:



https://www.weatherford.com/en/about-us/trade-shows-and-events/kuwait-oil-gas-show-and-conference-(kogs)-2019.



Informationen zu Weatherford Weatherford ist eines der größten multinationalen Unternehmen im Bereich der Ölfeld-Dienstleistungen, das innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Erdöl- und Gasindustrie bereitstellt. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig. Es verfügt über ein Netzwerk von rund 620 Standorten, unter anderem für Fertigung, Wartung, Forschung und Entwicklung sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt über 24.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com; folgen Sie Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



Kontakt:



Christoph Bausch +1.713.836.4615

Executive Vice President und Chief Financial Officer

Karen David-Green +1.713.836.7430

Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief Marketing

Officer

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internation

al_logo.jpg



Original-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100833978