Paytm soll einem Medienbericht zufolge kurz vor Abschluss einer zwei Milliarden US-Dollar schweren Finanzierungsrunde stehen. Mit an Bord sind demnach Softbank und Ant Financial. Paytm ist Branchenbeobachtern spätestens bekannt, seit Indiens größter Payment-Anbieter so illustre Namen wie Alibaba, Softbank oder Warren Buffett zu seinen Investoren zählen kann. Jetzt steht eine neue Finanzierungsrunde ins Haus, deren Abschluss Paytm eine Kapitalspritze von weiteren zwei Milliarden Dollar bringen würde, wie Bloomberg berichtet. Demnach sollen sowohl Softbank als auch das von...

Den vollständigen Artikel lesen ...