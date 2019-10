Von Doug Cameron

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Tochter Swiss hat alle 29 Airbus-A220-Maschinen in ihrer Flotte nach neuerlichen Triebwerksproblemen aus dem Verkehr gezogen. Damit lässt die Airline ein Drittel ihrer Flotte für Inspektionen am Boden, etwa ein Viertel der für Dienstag geplanten Flüge fiel aus. Zuvor hatte eine Swiss-Maschine auf dem Weg von London nach Genf in Paris zwischenlanden müssen. Es war der dritte Zwischenfall mit einem Triebwerk des Herstellers Pratt & Whitney.

Die Lufthansa-Tochter war der Erstkunde für die ehemalige CSeries von Bombardier. Einen Zeitrahmen für die Inspektionen oder die Wiederinbetriebnahme der Maschinen nannte Swiss nicht.

October 15, 2019

