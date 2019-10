Die A1 Telekom Austria hat das Ergebnis für das 3. Quartal veröffentlicht. Die Umsatzerlöse der Gruppe nahmen im 3. Quartal um 3,4 % auf 1.152,7 Mio. Euro zu. Das EBITDA der Gruppe ohne Restrukturierungsaufwendungen stieg aufgrund höherer Erlöse aus Dienstleistungen um 5,1 % (berichtet: +2,2 %) auf 439,0 Mio. Euro an, das Betriebsergebnis um 7,2 Prozent auf 202,0 Mio. Euro an, das Nettoergebnis um 18,8 Prozent auf 136,3 Mio. Euro. Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group: "Auch im 3. Quartal konnten wir die positiven Trends fortsetzen. Erstmals seit 15 Jahren gab es ein EBITDA Wachstum in allen unseren Märkten, das erneut von einer starken Entwicklung der Serviceerlöse getragen wurde. Zu diesem Wachstum haben vor allem die ...

