Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hat ihr Anlagevotum für die Titel der heimischen Telekom Austria von "Kauf" auf "Neutral" herabgesetzt. Das Kursziel von 7,70 Euro haben die Analysten der RCB hingegen bestätigt.

Die Drittquartalszahlen des Unternehmens wären überzeugend und über den Erwartungen ausgefallen, schreibt der RCB-Analyst Bernd Maurer in seiner jüngst veröffentlichten Studie. Die operativen Trends dürften zwar in den kommenden Quartalen etwas an Fahrt verlieren, jedoch trotzdem auf einem soliden Fundament verbleiben.

Als potenziellen Risikofaktor für die Telekom sieht der Analyst einen möglichen Rückgang der Dynamik am heimischen Markt in den folgenden Quartalen.

Die Dividendenschätzung der RCB für das laufende Geschäftsjahr beläuft sich auf 0,21 Euro je Titel.

Die Aktien der Telekom Austria notierten am Montagnachmittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,01 Prozent auf 6,97 Euro.

