US-Staatsanleihen haben am Dienstag ins Minus gedreht. Börsianer verwiesen als Belastung auf die jüngsten Gewinne an der Wall Street, wo Anleger den robusten Start in die Berichtssaison feierten. Zusätzlichen Auftrieb erhielt der Aktienmarkt durch Spekulation über einen sich anbahnenden Ausweg aus der Brexit-Misere. Vor diesem Hintergrund waren die als sicher geltenden Papiere nicht gefragt.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,618 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 6/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,595 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen büßten 11/32 Punkte auf 9923/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 1,766 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten um 24/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,228 Prozent./la/he

