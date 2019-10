Stuttgart (ots) - Die Bundesregierung muss sich vorhalten lassen, zu wenig gegen die hohen Strompreise zu tun. Dabei hätte die Koalition die Chance gehabt, das Ruder herumzureißen: Im Rahmen des Klimapakets wurde über eine grundlegende Neuordnung aller Steuern und Abgaben auf Energie diskutiert. Herausgekommen ist eine Minilösung. Mit Einnahmen aus der künftigen CO2-Bepreisung soll die EEG-Umlage geringfügig gesenkt werden. In der Praxis wird das der Verbraucher kaum spüren. Das ist das eigentliche Elend der Energiewende in Deutschland: Die Regierung hat gute Absichten. Aber wenn es darauf ankommt, fehlt es ihr an Mut.



