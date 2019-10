Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Das Geheimnis einer positiven Wertentwicklung Ihres DepotsDer Inhalt des Depots in Abhängigkeit der individuellen Risikobereitschaft Reine Aktienfonds versprechen in der Regel die größten Chancen auf eine ansprechende Rendite. Da bei Investmentfonds eine Vielzahl von verschiedenen Branchen und Unternehmen gebündelt und aus strategischen Gründen weltweite Regionen oder spezifische Länder bevorzugt werden, kommt es zu einer großen Risikoaufteilung. Mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren und länger, führen Aktienfonds über längere Zeiträume hinweg zu einer attraktiven Wertsteigerung Ihres Depots. Experten empfehlen auch bei risikoscheuen Anlegern eine Beimischung von Aktienfonds in der Gesamtanlage, allerdings in abgeschwächter Form. ...

