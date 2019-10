Andersen Global ist stolz darauf, die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Muluh Partners bekanntzugeben, einer Anwaltskanzlei mit Sitz in Douala, Kamerun. In nur knapp zwei Jahren hat Andersen Global seine Präsenz in Afrika jetzt auf 18 afrikanische Länder erweitert.

Muluh Partners wurde in 2012 gegründet und ist eine Full-Service-Kanzlei, die von fünf Partnern geführt wird. Die Fachleute dieser Firma bieten ihren Klienten juristische und steuerliche Beratung in den Bereichen Bergbau, Luftfahrt, Bank- und Finanzwirtschaft, außergerichtliche Streitschlichtung, Cyberkriminalität, Einwanderung, Energie, Forstwirtschaft, grenzüberschreitende Kriminalität, Agrarwirtschaft, Due Diligence, internationaler Handel, geistiges Eigentum, maritime Wirtschaft, Business/Unternehmen, Verträge und IT-Recht.

"Unsere Philosophie ist einfach: Anbieten eines branchenführenden Service, familiärer Umgang mit unseren Klienten und ein durchgehend transparenter Prozess", erklärte Jude Muluh, Office Managing Director von Muluh Partners. "Gemeinsam mit Andersen Global werden wir die Qualität unserer Dienstleistungen noch weiter stärken. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern von Andersen Global."

"Jude und das gesamte Team von Muluh Partners sind voller Energie und Enthusiasmus. Abgesehen von ihrer anwaltlichen Tätigkeit haben wir gemeinsam die Möglichkeit erörtert, die Steuerberatungsplattform wesentlich zu erweitern, um Klienten noch umfassender betreuen zu können", ergänzte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ich teile den Enthusiasmus dieser Gruppe, die uns zusammen mit mehreren weiteren strategischen Ergänzungen die Möglichkeit bieten wird, in dieser Region noch effektiver präsent zu sein."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 152 Standorten präsent.

