Beim Büroflächenvermieter WeWork ging es in der jüngsten Vergangenheit turbulent zu. Nun soll wohl in Zukunft auch noch deutlich Personal eingespart werden.? Turbulente Zeiten bei WeWork? Börsengang abgeblasen und Weggang von CEO Neumann? Kosteneinsparungen durch StellenstreichungenZuerst der abgesagte Börsengang, dann der Abgang von CEO Adam Neumann, der seit geraumer Zeit in der Kritik stand und nun will WeWork, wie The Guardian berichtet, auch noch Stellen streichen.Abgeblasener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...