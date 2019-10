Die Amazon Fire TV Box überträgt private Daten an Drittanbieter. Domains von Google und Facebook werden genutzt. Die Tracker ermitteln selbst WLAN-Kennungen. Amazon äußert sich zu den Forschungsergebnissen.? Amazon und Roku tracken sensible Daten? Persönliche Nutzerdaten werden an Drittanbieter weitergegeben ? Die Datenübertragung kann vom Nutzer nicht gestoppt werdenTracker für Erstellung persönlicher Nutzerkonten verwendetAmazon Fire und Roku senden teils sensible Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...