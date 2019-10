"Volksstimme" zu abgesagten EU-Beitrittsgesprächen:

"Nordmazedonien ist seit 2005 EU-Beitrittskandidat, Albanien seit 2014. Wie es aussieht, werden beide Länder noch lange in diesem Status festhängen. Die Westbalkan-Strategie der EU gerät damit ins Wanken. Brüssel hatte den jugoslawischen Ex-Republiken und Albanien Beitrittsverhandlungen versprochen, wenn die Voraussetzungen da sind. Nun, da Nordmazedonien endlich seinen Namensstreit mit Griechenland beigelegt hat und sich beide Länder glaubhaft um Reformen bemühen, wird die EU wortbrüchig. Ein verheerendes Signal. Es dürfte in Russland, China und der Türkei als Einladung verstanden werden, sich noch stärker auf dem Balkan zu engagieren. Verbunden ist der Beitritts-Stopp mit schweren Differenzen zwischen Frankreich und Deutschland. Das ist am Vorabend des Brexit eine üble Botschaft. Ohne den Zusammenhalt der beiden EU-Schwergewichte in Kernfragen gibt es auch keine Reformen, die Frankreich richtigerweise vorantreiben will."/yyzz/DP/he

