"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu US-Sanktionen gegen Türkei:

"Die syrischen Kurden, deren jahrelanger Kampf an der Seite Amerikas gegen den "Islamischen Staat" wesentlich zu dessen Niederlage beigetragen hat, wenden sich an den ruchlosen Machthaber von Damaskus mit der Bitte um Schutz - Schutz vor dem Nato-Land Türkei. Und aus Washington kommen erst Spott, dann markige Worte, dann Sanktionen und die Aufforderung, die Gewalt zu beenden. Die Sanktionen sind nicht von der Sorte, welche die türkische Wirtschaft in die Knie gehen und Erdogan erzittern ließe. (.) Das Chaos im syrisch-türkischen Grenzgebiet und darüber hinaus spiegelt das Chaos der amerikanischen Politik. Die versucht jetzt, den angerichteten Schaden zu begrenzen. Gewinner sind Amerikas Widersacher. Es bestätigt sich die Binse: Entscheidungen haben Konsequenzen; so wie Wahlen."/yyzz/DP/he

AXC0008 2019-10-16/05:35