Medienmitteilung

Thun, 16. Oktober 2019

Ausserordentliche Generalversammlung der Meyer Burger Technology AG: ISS und Ethos lehnen Zuwahl des neuen Aktionärsvertreters ab

Die Stimmrechtsberater ISS und Ethos empfehlen den Aktionären der Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) die Zuwahl des Vertreters der Aktionärsgruppe um Sentis Capital PCC ("Sentis") in den Verwaltungsrat von Meyer Burger abzulehnen. Damit unterstützen ISS und Ethos die Empfehlungen des Verwaltungsrates von Meyer Burger. Dieser empfiehlt den Aktionären einstimmig, die Zuwahl von Mark Kerekes in den Verwaltungsrat von Meyer Burger abzulehnen.

In den Empfehlungen an die Aktionäre von Meyer Burger begründen ISS und Ethos ihre Ablehnung von Mark Kerekes:

Der Stimmrechtsberater ISS stellt fest, dass der Verwaltungsrat von Meyer Burger erst kürzlich mit zwei (von vier) neuen Verwaltungsräten aufgefrischt wurde. Der neu zusammengesetzte Verwaltungsrat habe die Geschäftsprobleme erkannt und scheint ausserdem angemessen reagiert zu haben, um die bestehenden Herausforderungen anzugehen. Als weiteren Punkt bemerkt ISS, dass die Aktionärsgruppe rund um Sentis das neue Geschäftsmodell zu unterstützen scheint und dass sie kein hinreichend überzeugendes Argument vorgelegt haben, dass zum aktuellen Zeitpunkt zusätzliche Änderungen notwendig wären.

In seiner Empfehlung an die Aktionäre von Meyer Burger bemerkt der Stimmrechtsberater Ethos, dass die verschiedenen Schriftwechsel, Erklärungen und öffentlichen Stellungnahmen der betroffenen Parteien zeigen würden, dass wichtige Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Verwaltungsrat und der von Sentis angeführten Aktionärsgruppe bestehen bleiben. Da sich das Unternehmen in einer für die Sanierung entscheidenden Phase befindet, ist Ethos der Ansicht, dass dem kürzlich neu gebildeten Team die notwendige Zeit und die Mittel zu konstruktiver Arbeit zur Verfügung gestellt werden sollten.

«Wir begrüssen die Empfehlungen der Stimmrechtsberater ISS und Ethos, den Vertreter von Sentis nicht in den Verwaltungsrat zu wählen. Genau wie ISS und Ethos sind wir der Meinung, dass in der aktuellen Situation keine Änderungen im Verwaltungsrat notwendig sind. Vielmehr geht es jetzt darum, dass sich das Management und die Mitarbeitenden von Meyer Burger auf die Umsetzung der neuen Strategie fokussieren können, um langfristig nachhaltiges Wachstum zu erzielen», sagt Remo Lütolf, Verwaltungsratspräsident von Meyer Burger.

Die detaillierten Erläuterungen des Verwaltungsrats zu den entsprechenden Traktanden sind in der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung ausgeführt. Die Einladung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats sowie weitere aktuelle Informationen zur ausserordentlichen Generalversammlung sind jederzeit auf www.meyerburger.com/de/aogv-2019 einsehbar.

Kontakte:

Stefan Diepenbrock

Head of Corporate Communications

Tel: +41 (0)33 221 27 85

stefan.diepenbrock@meyerburger.com

Jan Gregor

c/o Gregor Communications GmbH

Tel: +41 (0)33 221 24 02

jan.gregor@meyerburger.com

