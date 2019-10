The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2R2ZW0 TENNOR FIN. 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0TY0 DZ BANK IS.A1181 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0T0B4 DEKA MTN SERIE 7667 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2010039035 DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2010039548 DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2051856669 ELIOTT CAP. 19/22 ZO CV BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2066706735 ENEL F. INTL 19/34 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2066706818 ENEL F. INTL 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2066706909 ENEL F. INTL 19/27 MTN BD01 BON EUR N

CA KR1 XFRA AU000000KZR3 KALAMAZOO RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 0K9A XFRA CA35954B2066 FSD PHARMA B SUB. VTG EQ00 EQU EUR N