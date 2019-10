FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.481 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.350 EUR

PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 1.044 EUR

HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.145 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.261 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.381 EUR

CSA XFRA IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 0.726 EUR

GUZ XFRA HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. 0.006 EUR

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

XFRA DE000HLB02B9 LB.HESS.-THR.ZI.EX.10A/13 0.003 %

5CX XFRA US20451Q1040 COMPASS DIV. HLDGS SBI 0.327 EUR

3R2 XFRA CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE 0.043 EUR

WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.262 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.086 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EUR

FQT XFRA ATFREQUENT09 FREQUENTIS AG 0.100 EUR

XUPA XFRA FR0013286903 GENFIT 17/22 CV 0.518 EUR