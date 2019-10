FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN - Nach dem deutlichen Sprung über 12 500 und 12 600 Punkte vom Vortag dürfte der Dax zur Wochenmitte zunächst etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,16 Prozent tiefer auf 12 610 Punkte. Mit 12 682 Punkten war der Dax am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit August vergangenen Jahres geklettert. Dieses Niveau konnte er jedoch nicht halten und fiel im späten Handel auch wieder unter das Zwischenhoch vom Juli zurück.

USA: - GEWINNE - Der robuste Start in die US-Berichtssaison hat den Dow Jones Industrial am Dienstag wieder vorangetrieben. Dank überwiegend guter Unternehmenszahlen stieg der US-Leitindex um 0,89 Prozent auf 27 024,80 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn noch eine Verschnaufpause eingelegt hatte. Nunmehr bewegt sich das Börsenbarometer auf dem Niveau von Anfang Oktober.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM PLUS - An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch größtenteils nach oben. In Japan zog der Nikkei 225 im Zuge der festen Wall Street um mehr als ein Prozent an. Auch in Südkorea, wo die Notenbank erneut den Leitzins senkte, ging es nach oben. Leicht im Minus war der Markt in China . Hier sorgten unter anderem die zunehmenden Spannungen mit den USA über die Lage in Hongkong für Verunsicherung. In Hongkong selbst zog der Leitindex Hang Seng l leicht an

DAX 12 629,79 1,15%

XDAX 12654,73 1,39%

EuroSTOXX 50 3598,65 1,19%

Stoxx50 3237,40 0,76%

DJIA 27 074,82 1,07%

S&P 500 3001,18 1,18%

NASDAQ 100 7955,16 1,44%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,82 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1032 0,00%

USD/Yen 108,68 -0,16%

Euro/Yen 119,90 -0,17%

ROHÖL:

Brent 58,92 +0,18 USD

WTI 52,98 +0,17 USD

