Mit turbulenten Ergebnissen legte gestern New York vor und zeigte, was bevorsteht. Zwischen Supergewinnen wie z.B. JP MORGAN und enttäuschenden Vergleichen bzw. Strafen für Pharmaunternehmen (in Sachen Schmerzmittel) stehen interessante zwei Wochen bevor. Wie immer gilt: Kein Vorgriff, aber anschließend muss man sich entscheiden. Es lohnt, täglich im AB-Daily nachzulesen.



