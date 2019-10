Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Senkung der Ertragsprognose sei zwar erwartet worden, allerdings sei sie etwas deutlicher als von Buy-Side-Analysten befürchtet ausgefallen, schrieb der Experte Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Spezialchemiekonzerns. Im Gegensatz zu Sell-Side-Analysten arbeiten Buy-Side-Analysten mit hausinternen institutionellen Investoren wie etwa Portfoliomanagern zusammen und geben in der Regel keine Einschätzungen zu Aktien nach außen weiter./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 20:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 20:19 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-10-15/22:27

ISIN: DE000WCH8881